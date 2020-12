Serie A | le decisioni del Giudice Sportivo | frase blasfema | turno di stop a Cristante

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilha squalificato per unBryane altri quattro calciatori, dopo le partite andate in scena nel weekend, valide per l'undicesima giornata del campionato diA.Il centrocampista della Roma è stato fermato per "avere proferito un'espressioneal 23' del primo tempo" nel corso del match di ieri contro il Bologna. Dunque, sarà costretto a saltare la partita di giovedì che gli uomini di Paulo Fonseca giocheranno contro il Torino. Ad inchiodare l'ex Palermo le "riprese tv" che "hanno reso udibile e individuabile, senza margini di ragionevole dubbio" le parole del giocatore.Gli altri quattro calciatori fermati per una partita sono Lukas Haraslin del Sassuolo, Jean Daniel Akpa-Akpro della Lazio, Lisandro Magallan del Crotone e Morthen Toersby della ...