Serie A, Inter-Napoli: data, orario e diretta TV (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inter-Napoli: diretta TV e streaming Tempo di turno infrasettimanale per la Serie A che, tra martedì e giovedì, si appresta a scendere in campo per la dodicesima giornata. Tra le partite in programma c’è anche la super-sfida tra Inter e Napoli che si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano mercoledì 16 dicembre con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Inter-Napoli in diretta TV La partita tra nerazzurri e azzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle ore 20:45, su Sky Sport Serie ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)TV e streaming Tempo di turno infrasettimanale per laA che, tra martedì e giovedì, si appresta a scendere in campo per la dodicesima giornata. Tra le partite in programma c’è anche la super-sfida trache si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano mercoledì 16 dicembre con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e azzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle ore 20:45, su Sky Sport...

goal : ???? Sottil 42' ??? Barella 77' ??? D'Ambrosio 84' ??? Lukaku 90+4' Inter stage a late comeback in Serie A ?? - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Per me è sempre emozionante tornare a Cagliari ma sono felicissimo per questo gol' ???… - gxallavichx : RT @OptaPaolo: 5000 - Il gol di Nicolò Barella contro il Cagliari è stato il numero 5000 nella storia dell’#Inter in Serie A (incl. reti a… - RedazioneFM : Gli arbitri della 12° giornata di #SerieA -