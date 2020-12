Serie A | Giudice Sportivo | Cristante squalificato per espressione blasfema

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) IldiA ha reso note le sue decisioni dopo l’undicesima giornata di campionato: squalificati per un turno Haraslin del Sassuolo, (espulso nella sfida contro il Benevento), oltre ad Akpa Akpro della Lazio, Magallan del Crotone e Thorsby della Sampdoria. Anche Bryandella Roma salterà il prossimo impegno col Torino: il centrocampista giallorosso ha proferito unadurante la gara di ieri contro il Bologna. Di seguito il comunicato: ” Ilricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.51 odierne) in merito alla condotta del calciatore Bryan(Soc. Roma) consistente nell’aver pronunciato ...