Serie A | designazioni arbitrali 12a giornata | Genoa-Milan a Orsato | Juventus-Atalanta…

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la dodicesimadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma mercoledì 16 dicembre.BENEVENTO – LAZIO Martedì 15/12 h. 20.45PAIRETTOCOSTANZO – GALETTOIV: ABBATTISTAVAR: FABBRIAVAR: LONGOFIORENTINA – SASSUOLO h. 20.45VALERITOLFO – ROSSI M.IV: PICCININIVAR: LA PENNAAVAR: VALERIANIh. 20.45CARBONE – COLAROSSIIV: GIUAVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSIINTER – NAPOLI h. 20.45MASSAMELI – ALASSIOIV: FOURNEAUVAR: CALVARESEAVAR: DEL GIOVANE– ATALANTA h. 18.30DOVERIPRETI – LIBERTIIV: MARIANIVAR: IRRATIAVAR: BINDONIPARMA – CAGLIARI h. 20.45PEZZUTOPERETTI – GROSSIIV: PASQUAVAR: BANTIAVAR: LO CICEROROMA – TORINO ...

Mediagol : #SerieA, designazioni arbitrali 12a giornata: Genoa-Milan a Orsato, Juventus-Atalanta… - Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 12a giornata: si parte stasera con Reggina-Venezia, arbitra Maresca - tuttopescara1 : Serie B, le designazioni arbitrali: Pisa-Pescara affidata a Paterna di Teramo - TuttoAscoli : Serie B, tutte le designazioni arbitrali del dodicesimo turno - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 12^ giornata: Inter-Napoli a Massa; Juve-Atalanta a Doveri: Il big match tra Inter-Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Tuttocampo

La designazione di SKY Sport per quanto riguarda i telecronisti di Inter-Napoli sta facendo profondamente discutere sui social.Si giocherà mercoledì 16 dicembre un recupero dell'11^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Questo il programma delle gare e le designazioni arbitrali:M ...