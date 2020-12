Sebastian Vettel e quel sogno chiamato Ferrari (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sebastian Vettel chiude l’ultima gara in Ferrari al termine del GP di Abu Dhabi. Contestato da molti, ma inizialmente amato da tutti, il quattro volte campione del mondo ha lasciato il segno a Maranello e nei cuori di tutti i tifosi per i suoi modi di fare e la sua grande umanità. Se dovessimo cercare una persona in cui sono instillati al meglio gli ideali e lo spirito dell’#essereFerrari, quella persona non potrebbe che essere Sebastian Vettel. Sebastian Vettel e Ferrari, un sogno finito in incubo 29 dicembre 2014. Questa data segna il primo giorno di scuola per Sebastian Vettel. In quella giornata, il quattro volte campione del mondo si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)chiude l’ultima gara inal termine del GP di Abu Dhabi. Contestato da molti, ma inizialmente amato da tutti, il quattro volte campione del mondo ha lasciato il segno a Maranello e nei cuori di tutti i tifosi per i suoi modi di fare e la sua grande umanità. Se dovessimo cercare una persona in cui sono instillati al meglio gli ideali e lo spirito dell’#esserela persona non potrebbe che essere, unfinito in incubo 29 dicembre 2014. Questa data segna il primo giorno di scuola per. Inla giornata, il quattro volte campione del mondo si ...

