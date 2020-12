Scuole all’aperto, una risposta alle nuove sfide (Di lunedì 14 dicembre 2020) inviato da Gabriele Zompì - La scuola italiana, nonostante le continue sfide ed attacchi a cui spesso viene chiamata a rispondere, è in grado di proporre ancor oggi offerte didattiche e formative innovative, ma è bene precisare che non tutto ciò che è innovativo è nuovo. Ed ecco allora che si riscoprono e si riapprezzano metodi educativi e formativi che sembravano essere ormai definitivamente accantonati e non più riproponibili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) inviato da Gabriele Zompì - La scuola italiana, nonostante le continueed attacchi a cui spesso viene chiamata a rispondere, è in grado di proporre ancor oggi offerte didattiche e formative innovative, ma è bene precisare che non tutto ciò che è innovativo è nuovo. Ed ecco allora che si riscoprono e si riapprezzano metodi educativi e formativi che sembravano essere ormai definitivamente accantonati e non più riproponibili. L'articolo .

