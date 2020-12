SCUOLA/ Si torna al giudizio: cosa cambia nella valutazione dei bambini? (Di lunedì 14 dicembre 2020) ... da prassi distorte, dalla tirannia del numero, sono necessari anche la pratica dell'autovalutazione come riflessione critica sull'apprendimento e l'esercizio quotidiano del giudizio costruttivo con ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) ... da prassi distorte, dalla tirannia del numero, sono necessari anche la pratica dell'autocome riflessione critica sull'apprendimento e l'esercizio quotidiano delcostruttivo con ...

corzunino : Bus pieni e lacune da Dad, ecco le novità per la scuola: si torna in classe (anche) in taxi, corsi … - abareru79 : RT @ColucciLc: Torna il sole!!! E #pollo05 'torna a scuola'!!! - Dome689 : RT @Open_gol: Torna lo spettro di Boko Haram - ruri03291 : RT @ColucciLc: Torna il sole!!! E #pollo05 'torna a scuola'!!! - Stefy_1987 : Per le feste liberi tutti e il 7 gennaio si torna a scuola. Mentalità pazzesca. #CTCF -