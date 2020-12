Scozia, la prima nazione al mondo a distribuire assorbenti gratuitamente (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Scozia è stata approvata la legge per cui dal 26 novembre gli assorbenti saranno gratuiti. Già dal 2017 nelle scuole e nelle università venivano distribuiti in modo gratuito i dispositivi e da tempo anche dai bar e ristoranti in maniera indipendente. L’iniziativa nasce con l’intento di combattere la “period poverty“, ovvero la difficoltà per molte donne di procurarsi prodotti per l’igiene femminile per problemi economici. Il period poverty Il problema deriva dal costo e dalla tassazione che i paesi applicano agli stessi dispositivi. Nei paesi più poveri molte ragazze, impossibilitate nel procurarsi i dispositivi sanitari perdono fino a quattro giorni di scuola, ma il problema riguarda tutti i paesi. Secondo una ricerca scozzese del 2017 il period poverty riguarda una donna su quattro. Se il problema è così diffuso perché la società lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inè stata approvata la legge per cui dal 26 novembre glisaranno gratuiti. Già dal 2017 nelle scuole e nelle università venivano distribuiti in modo gratuito i dispositivi e da tempo anche dai bar e ristoranti in maniera indipendente. L’iniziativa nasce con l’intento di combattere la “period poverty“, ovvero la difficoltà per molte donne di procurarsi prodotti per l’igiene femminile per problemi economici. Il period poverty Il problema deriva dal costo e dalla tassazione che i paesi applicano agli stessi dispositivi. Nei paesi più poveri molte ragazze, impossibilitate nel procurarsi i dispositivi sanitari perdono fino a quattro giorni di scuola, ma il problema riguarda tutti i paesi. Secondo una ricerca scozzese del 2017 il period poverty riguarda una donna su quattro. Se il problema è così diffuso perché la società lo ...

La Scozia è la prima a distribuire assorbenti gratuiti. In Italia la tassazione è ancora al livello dei beni di lusso.