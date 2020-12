Sci alpino oggi, Gigante Courchevel: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di lunedì 14 dicembre 2020) Va in scena questa mattina il secondo Gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Ieri gli organizzatori hanno deciso per il rinvio a causa dell’inconsistenza della neve e per salvaguardare l’integrità delle atlete. Grande attesa in casa Italia per Marta Bassino che va a caccia della terza vittoria consecutiva e per una Federica Brignone che vuole riscattarsi dopo il quinto posto del sabato. Sarà ovviamente grande battaglia con Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e anche Sara Hector, seconda nel primo Gigante. Di seguito il programma del Gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Va in scena questa mattina il secondodi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Ieri gli organizzatori hanno deciso per il rinvio a causa dell’inconsistenza della neve e per salvaguardare l’integrità delle atlete. Grande attesa in casa Italia per Marta Bassino che va a caccia della terza vittoria consecutiva e per una Federica Brignone che vuole riscattarsi dopo il quinto posto del sabato. Sarà ovviamente grande battaglia con Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e anche Sara Hector, seconda nel primo. Di seguito il programma deldi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, ...

