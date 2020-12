Sci alpino, Marta Bassino e Federica Brignone ad un soffio da Shiffrin dopo la prima manche a Courchevel. Fuori Vlhova! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mikaela Shiffrin torna a mettere il proprio nome in cima alla classifica di una gara di Coppa del Mondo. L’americana è al comando della prima manche del secondo gigante di Courchevel, ma sarà grande lotta per la vittoria con Marta Bassino e Federica Brignone, che sono veramente vicinissime alla campionessa di Vail. Una bella prova comunque per Shiffrin soprattutto nella parte alta, mentre nel finale ha perso un po’ di ritmo, facendosi recuperare proprio dalle due italiane. Una prima manche abbastanza simile quella di Bassino e Brignone, staccate rispettivamente di 7 e 14 centesimi dalla vetta della classifica. Entrambe hanno gestito la complicata parte finale, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mikaelatorna a mettere il proprio nome in cima alla classifica di una gara di Coppa del Mondo. L’americana è al comando delladel secondo gigante di, ma sarà grande lotta per la vittoria con, che sono veramente vicinissime alla campionessa di Vail. Una bella prova comunque persoprattutto nella parte alta, mentre nel finale ha perso un po’ di ritmo, facendosi recuperare proprio dalle due italiane. Unaabbastanza simile quella di, staccate rispettivamente di 7 e 14 centesimi dalla vetta della classifica. Entrambe hanno gestito la complicata parte finale, con ...

