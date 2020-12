Sci alpino, Federica Brignone: “Questo è il nostro sport e io sono soddisfatta” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al termine del secondo gigante di Courchevel, in Francia, rinviato ieri, si conclude anche questa tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. Al sito federale hanno parlato tre azzurre subito dopo la conclusione della gara odierna. Così Federica Brignone: “Non ho parole. In quella parte del muro mi stavo spianando e sono finita a terra. Nel nostro sport si può sbagliare, oppure si può fare tutto bene. Questo è il nostro sport e io sono soddisfatta. Mi sono detta: ‘Alzati, alzati e spingi, spingi, spingi’, ma sono dovuta rimanere lucida, perché quella parte è veramente difficile e così è fino alla fine. Ero partita per attaccare, ovviamente la vittoria era nel mirino. In questi anni ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al termine del secondo gigante di Courchevel, in Francia, rinviato ieri, si conclude anche questa tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di scifemminile. Al sito federale hanno parlato tre azzurre subito dopo la conclusione della gara odierna. Così: “Non ho parole. In quella parte del muro mi stavo spianando efinita a terra. Nelsi può sbagliare, oppure si può fare tutto bene. Questo è ile iosoddisfatta. Midetta: ‘Alzati, alzati e spingi, spingi, spingi’, madovuta rimanere lucida, perché quella parte è veramente difficile e così è fino alla fine. Ero partita per attaccare, ovviamente la vittoria era nel mirino. In questi anni ...

