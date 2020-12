Sci alpino | Federica Brignone cade | si rialza ed è seconda dietro Shiffrin a Courchevel Amarezza per Marta Bassino

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Mikaelaha vinto il gigante di, ma quanti rimpianti per l’Italia. Si può riassumere così lagara in terra francese, che ha visto il ritorno dell’americana sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta dello scorso gennaio a Bansko in Super-G. Si tratta del successo numero 67 della carriera per l’americana, il primo dopo la drammatica morte del padre ed al momento del podio è esplosa tutta l’emozione per la campionessa di Vail. I rimpianti, però, in casa Italia sono davvero tantissimi, nonostante gli 82 centesimi che separano. La valdostana è rimasta in pista con un vero e proprio miracolo nellamanche,ndosi praticamente da terra e riuscendo a conquistare il secondo posto ed il quarantunesimo podio ...