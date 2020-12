Sci alpino, Coppa Europa 2020-2021: l’austriaco Lahnsteiner vince la discesa di Santa Caterina 9° Schieder (Di lunedì 14 dicembre 2020) l’austriaco Maximilian Lahnsteiner ha conquistato la vittoria nella discesa di Coppa Europa a Santa Caterina Valfurva, imponendsi con il tempo di 1’03?58 davanti agli svizzeri Lars Roesti e Yannick Chabloz, rispettivamente staccati di 20 e 23 centesimi. Quarto posto per lo sciatore del Liechtenstein, Nico Gauer (+0.25), che ha preceduto lo svedese Olle Sundin (+0.28), lo svizzero Cedric Ochsner (+0.32), l’austriaco Clemens Nocker (+0.56) e lo sloveno Nejc Naralocnik (+0.58) Al nono posto ha chiuso Florian Schieder, che è stato il migliore degli azzurri, pagando 59 centesimi dalla vetta della classifica A punti hanno chiuso anche Nicolò Molteni (20°), Mattia Cason (21°), Federico Paini (28°), Francesco Gatto (29°) e Federico Simoni ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020)Maximilianha conquistato la vittoria nelladiValfurva, imponendsi con il tempo di 1’03?58 davanti agli svizzeri Lars Roesti e Yannick Chabloz, rispettivamente staccati di 20 e 23 centesimi. Quarto posto per lo sciatore del Liechtenstein, Nico Gauer (+0.25), che ha preceduto lo svedese Olle Sundin (+0.28), lo svizzero Cedric Ochsner (+0.32),Clemens Nocker (+0.56) e lo sloveno Nejc Naralocnik (+0.58) Al nono posto ha chiuso Florian, che è stato il migliore degli azzurri, pagando 59 centesimi dalla vetta della classifica A punti hanno chiuso anche Nicolò Molteni (20°), Mattia Cason (21°), Federico Paini (28°), Francesco Gatto (29°) e Federico Simoni ...

