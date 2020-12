Scampia | proseguono i lavori per la nascita del Polo universitario

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo ildi San Giovanni a Teduccio a Napoli Est, l’Università Federico II punta ancora sulle periferie della città. In questi giorni, come riporta ‘La Repubblica’, si lavora senza sosta aper ladeldi Scienze infermieristiche. Una cattedrale universitaria che sta sorgendo all’ombra delle famigerate Vele ed accoglierà circa quattromila studenti. L’obbiettivo, dell’opera ingegneristica firmata dal famoso architetto Vittorio Gregotti, è inaugurare l’ex facoltà di Medicina per l’anno accademico 2021-2022. “Sarà anche un segnale per il Paese che cerca di resistere alla pandemia” ha spiegato il rettore Matteo Lorito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.