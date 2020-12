Santo del Giorno 14 Dicembre: San Giovanni della Croce (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Santo del Giorno 14 Dicembre è San Giovanni della Croce, sacerdote e Dottore della Chiesa vissuto in pieno ‘500. Di origini spagnole e proveniente da una famiglia modesta, fu l’incontro con Teresa d’Avila a dare una svolta alla sua vita. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 14 Dicembre: chi era San Giovanni della Croce. Cenni biografici essenziali Giovanni nacque a Fontiverso, in Castiglia, nel 1542. La famiglia si trovava in difficoltà economiche perché il padre di Giovanni, avendo voluto sposare senza accettare imposizioni una donna di ceto sociale inferiore, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildel14è San, sacerdote e DottoreChiesa vissuto in pieno ‘500. Di origini spagnole e proveniente da una famiglia modesta, fu l’incontro con Teresa d’Avila a dare una svolta alla sua vita. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato.del14: chi era San. Cenni biografici essenzialinacque a Fontiverso, in Castiglia, nel 1542. La famiglia si trovava in difficoltà economiche perché il padre di, avendo voluto sposare senza accettare imposizioni una donna di ceto sociale inferiore, ...

