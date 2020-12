Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia? Ecco qual è la verità

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un famoso detto popolare recita così: “, ilpiùche ci”. Il proverbio risale a ben 5 secoli fa, cioè a prima del 1582: in quel periodo la sfasatura fra calendario civile e calendario solare era ancora così rilevante che il solstizio cadeva proprio fra il 12 e il 13 dicembre.rappresentata in volo con il suo asinelloIn questo modo ilpiùdell’anno coincideva davvero con. A seguito della Riforma di Papa Gregorio XIII, si colmò la sfasatura di calendario ed il solstizio passò così al 21-22 dicembre (come ritroviamo oggi). La festa dellarimase sempre al 13 dicembre e così anche il detto legato al ...