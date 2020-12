Sanità lombarda, la politica litiga sulla riforma: in ballo 20 miliardi. Unica certezza: il sistema attuale a tariffe altera l’offerta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chi soffre d’incontinenza va dal fisioterapista per la “ginnastica pelvica”. Ma da Milano deve cercarlo in provincia perché la Lombardia rimborsa la prestazione 8 euro, così poco che quasi nessuno ospedale cittadino la offre più. Per contro, sempre in Lombardia, uno degli interventi base della chirurgia come l’appendicite viene rimborsato quanto l’atresia esofagea, che è l’intervento più complicato di tutta la chirurgia neonatale, un intervento che dura ore, è gravato da alto tasso di mortalità e solo pochi sanno fare. Cosa cova ora sotto il Covid in Lombardia? Nella regione in cui la narrazione dell’eccellenza ha perso la maschera, da giorni si parla dell’ennesima riforma della Sanità e di soldi. Tanti soldi. Sei le proposte sul tavolo, ogni partito ne ha una ma tutte sono concentrate sull’articolazione del sistema, vale a dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chi soffre d’incontinenza va dal fisioterapista per la “ginnastica pelvica”. Ma da Milano deve cercarlo in provincia perché la Lombardia rimborsa la prestazione 8 euro, così poco che quasi nessuno ospedale cittadino la offre più. Per contro, sempre in Lombardia, uno degli interventi base della chirurgia come l’appendicite viene rimborsato quanto l’atresia esofagea, che è l’intervento più complicato di tutta la chirurgia neonatale, un intervento che dura ore, è gravato da alto tasso di mortalità e solo pochi sanno fare. Cosa cova ora sotto il Covid in Lombardia? Nella regione in cui la narrazione dell’eccellenza ha perso la maschera, da giorni si parla dell’ennesimadellae di soldi. Tanti soldi. Sei le proposte sul tavolo, ogni partito ne ha una ma tutte sono concentrate sull’articolazione del, vale a dire ...

clikservernet : Sanità lombarda, la politica litiga sulla riforma: in ballo 20 miliardi. Unica certezza: il sistema attuale a tarif… - Noovyis : (Sanità lombarda, la politica litiga sulla riforma: in ballo 20 miliardi. Unica certezza: il sistema attuale a tari… - Novacula_Occami : @skoda130sl @01000001_A_ Giuro che non capisco come funzioni la sanità lombarda: mia madre in Brianza è riuscita a farla circa un mese fa. - vincenzacrisci : La sanità lombarda? Un grande buco. Non fanno i tamponi a chi ha i sintomi ed è a casa...nella nostra Campania, tan… - franco_dimuro : Sto leggendo: Sanità lombarda, manager “piazzati”. Tutti i versamenti -