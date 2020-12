San Martino | una carezza su una cicatrice | presepe nella piazza teatro dell’alluvione FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanValle Caudina (Av) – Tutti ricorderanno le immagini dell’esondazione dell’Isclero che mise in ginocchio il comune di SanValle Caudina. Una colata di fango dal monte e “l’esplosione” del torrente che portò un’ingente quantità di acqua ad invadere il centro del comune irpino. Storia di un anno fa, dicembre del 2019. Il tempo è passato, laè ancora fresca, ma nessuno ha voluto piangere su questa ferita. L’ingegno, in situazioni come queste, è la soluzione migliore per trasformare la scena di una tragedia in un’immagine più dolce. E allora ecco che nel comune caudino, in prossimità delladell’esondazione, è apparso uncon pastori ad altezza naturale che “ravvivano” il centro e gli danno un’atmosfera ben ...