Salvini: "Possibile maggioranza di centrodestra se cade il governo". Il video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Salvini: "Possibile maggioranza di centrodestra se cade il governo" Roma, 14 dic. (askanews) – Salvini, Meloni, Tajani, Lupi, Cesa hanno spiegato quali sono le proposte economiche e le priorità del centrodestra unito per questo momento difficile con una serie di proposte "per migliorare la manovra economica", ma soprattutto in vista di una possibile crisi di Governo. A lanciare la sfida il leader della Lega. "Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi… Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d'accordo a fronte di propose concrete come queste. A palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi ...

