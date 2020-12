Salvini: «Il governo perde solo tempo». E Giorgia Meloni: «Non trattiamo sulla pelle degli italiani» (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Il governo passa il tempo a parlare di verifiche e rimpasti, litigando, noi invece offriamo all’Italia proposte concrete di tutto il centrodestra unito per la manovra». Matteo Salvini ne parla durante la conferenza stampa convocata al Senato per illustrare gli emendamenti del centrodestra alla manovra. Al tavolo, con il leader della Lega, ci sono Giorgia Meloni, presidente di FdI; Antonio Tajani, vicepresidente di FI; Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia; Lorenzo Cesa (Udc) e Stefano Benigni di Cambiamo. Salvini: «Il centrodestra è compatto» «Crisi di governo? Prima Conte e Renzi tolgono il disturbo meglio è, il centrodestra compatto è un’alternativa pronta a governare e aiutare l’Italia». E poi rispondendo a chi gli chiede dell’incontro con il premier Conte, previsto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Ilpassa ila parlare di verifiche e rimpasti, litigando, noi invece offriamo all’Italia proposte concrete di tutto il centrodestra unito per la manovra». Matteone parla durante la conferenza stampa convocata al Senato per illustrare gli emendamenti del centrodestra alla manovra. Al tavolo, con il leader della Lega, ci sono, presidente di FdI; Antonio Tajani, vicepresidente di FI; Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia; Lorenzo Cesa (Udc) e Stefano Benigni di Cambiamo.: «Il centrodestra è compatto» «Crisi di? Prima Conte e Renzi tolgono il disturbo meglio è, il centrodestra compatto è un’alternativa pronta a governare e aiutare l’Italia». E poi rispondendo a chi gli chiede dell’incontro con il premier Conte, previsto ...

