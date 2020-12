Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Ramsau 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mancano ormai tre giorni al via della decima edizione della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile, che scatterà in quel di Ramsau am Dachstein tra giovedì 17 e venerdì 18 dicembre. L’impianto austriaco ospiterà dunque la prima tappa stagionale del circuito maggiore, in seguito alla cancellazione dell’ouverture prevista inizialmente a Lillehammer, consentendo alle varie Nazionali di effettuare almeno una gara individuale prima del 2021. Comincia la rincorsa alla quarta Sfera di Cristallo consecutiva da parte della norvegese Maren Lundby, favorita indiscussa ai nastri di partenza della nuova Coppa del Mondo. Il programma della tappa inaugurale di Ramsau am Dachstein si aprirà giovedì 17 dicembre (ore 15.00) con le ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mancano ormai tre giorni al via della decima edizione delladeldicon gli sci, che scatterà in quel diam Dachstein tra giovedì 17 e venerdì 18 dicembre. L’impianto austriaco ospiterà dunque la prima tappa stagionale del circuito maggiore, in seguito alla cancellazione dell’ouverture prevista inizialmente a Lillehammer, consentendo alle varie Nazionali di effettuare almeno una gara individuale prima del 2021. Comincia la rincorsa alla quarta Sfera di Cristallo consecutiva da parte della norvegese Maren Lundby, favorita indiscussa ai nastri di partenza della nuovadel. Ildella tappa inaugurale diam Dachstein si aprirà giovedì 17 dicembre (ore 15.00) con le ...

