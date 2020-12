Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo la parentesi dedicata ai Mondiali di volo a Planica, in Slovenia, con il duello da brividi tra Karl Geiger e Halvor Egner Granerud, si ritorna al calendario normale di Coppa del Mondo di Salto con gli sci per mezzo della tappa svizzera a Engelberg. Su questo trampolino, il Groß-Titlis-Schanze (dotato peraltro di storia che l’anno di prossimo arrivo toccherà il mezzo secolo), il record per il maggior numero di podi appartiene all’austriaco Gregor Schlierenzauer e al polacco Kamil Stoch, con nove. Proprio Schlierenzauer detiene anche il primato di vittorie su questo trampolino, corrispondente a quattro. L’Italia, che proprio in questi giorni sta scoprendo Giovanni Bresadola, ha avuto gloria in passato con Roberto Cecon, due volte vincitore nel 1995 in quello che fu il momento migliore della sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo la parentesi dedicata ai Mondiali di volo a Planica, in Slovenia, con il duello da brividi tra Karl Geiger e Halvor Egner Granerud, si ritorna alnormale dideldicon gli sci per mezzo della tappa svizzera a. Su questo trampolino, il Groß-Titlis-Schanze (dotato peraltro di storia che l’anno di prossimo arrivo toccherà il mezzo secolo), il record per il maggior numero di podi appartiene all’austriaco Gregor Schlierenzauer e al polacco Kamil Stoch, con nove. Proprio Schlierenzauer detiene anche il primato di vittorie su questo trampolino, corrispondente a quattro. L’Italia, che proprio in questi giorni sta scoprendo Giovanni Bresadola, ha avuto gloria in passato con Roberto Cecon, due volte vincitore nel 1995 in quello che fu il momento migliore della sua ...

