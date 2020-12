Salerno, è tutto pronto per il Festival dei Diritti Sociali (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Associazione Salute e Vita dà il via al Festival dei Diritti Sociali, un maxi-evento realizzato con SODALIS CSV, Téchne ed Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori. Lo start è previsto per mercoledì 16 dicembre, data in cui verrà lanciata ufficialmente la campagna di pubblicità progresso contro l’inquinamento ambientale, attraverso immagini e messaggi di grande impatto, che gireranno per Salerno e zone limitrofe mediante cartellonistiche applicate a cinquanta autobus di Busitalia “L’inquinamento atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del covid-19. Fermatelo!”, così recita il monito, seguito dall’hashtag #stopinquinamentoatmosferico, sulla grafica obbligatoriamente in bianco e nero che riempirà la città fino al 29 dicembre, accompagnata dalla foto della vistosa cicatrice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Associazione Salute e Vita dà il via aldei, un maxi-evento realizzato con SODALIS CSV, Téchne ed Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori. Lo start è previsto per mercoledì 16 dicembre, data in cui verrà lanciata ufficialmente la campagna di pubblicità progresso contro l’inquinamento ambientale, attraverso immagini e messaggi di grande impatto, che gireranno pere zone limitrofe mediante cartellonistiche applicate a cinquanta autobus di Busitalia “L’inquinamento atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del covid-19. Fermatelo!”, così recita il monito, seguito dall’hashtag #stopinquinamentoatmosferico, sulla grafica obbligatoriamente in bianco e nero che riempirà la città fino al 29 dicembre, accompagnata dalla foto della vistosa cicatrice ...

