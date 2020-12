Sala: “Mi candido per fare di nuovo il sindaco di Milano, ma in maniera diversa” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Mi candido per fare un secondo mandato anche meglio del primo, ma ovviamente in maniera diversa – dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a Rtl 102,5-: “è ovvio che si dovrà andare verso un cambiamento che prevede un’attenzione alla questione ambientale, alla trasformazione digitale“, ma certamente anche “a più equità sociale“. Da lì per Sala “bisogna ripartire”, e bisogna farlo “ascoltando il pensiero dei sindaci di tutte le altre grandi città internazionali”, che “la vedono allo stesso modo”. Dopodichè, ovviamente “bisognerà saperlo fare”. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Mi candido per fare un secondo mandato anche meglio del primo, ma ovviamente in maniera diversa – dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a Rtl 102,5-: “è ovvio che si dovrà andare verso un cambiamento che prevede un’attenzione alla questione ambientale, alla trasformazione digitale“, ma certamente anche “a più equità sociale“. Da lì per Sala “bisogna ripartire”, e bisogna farlo “ascoltando il pensiero dei sindaci di tutte le altre grandi città internazionali”, che “la vedono allo stesso modo”. Dopodichè, ovviamente “bisognerà saperlo fare”.

