“S O S Sold Out?” | i lavoratori dello spettacolo dopo il 24 ottobre

A distanza di un mese dalla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto i lavoratori dello spettacolo dicono la loro su uno degli ultimi dpcm del governo Conte, in un reportage, S.O.S Sold OUT?, realizzato per le testate online Gaiaitalia e Gufetto Mag dai giovani registi Andrea Natale e Giuseppe Sciarra, disponibile sulla piattaforma Virtual Stage da lunedì 14 dicembre. Dall'attore Ascanio Celestini al musicista Nicola Conte, dal regista Mimmo Calopresti al comico Valerio Lundini, per poi passare a esercenti di teatri e sale cinematografiche, giornalisti e scrittori, in S.O.S Sold OUT? i lavoratori dello spettacolo riflettono sul ruolo della cultura e dell'arte in questo paese, tentando di instaurare un dialogo con le istituzioni e l'opinione

