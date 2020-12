Rugby, Coppa del Mondo 2023, l'Italia con Francia e All Blacks (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Parigi, presente il presidente della Repubblica Emanuel Macron, si sono svolti i sorteggi dei gironi della Coppa del Mondo 2023 (8 settembre-21 ottobre) in programma in Francia, un anno prima dei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Parigi, presente il presidente della Repubblica Emanuel Macron, si sono svolti i sorteggi dei gironi delladel(8 settembre-21 ottobre) in programma in, un anno prima dei ...

Gazzetta_it : #Rugby, l’Italia in #Coppa del Mondo nel 2023 con #Francia e #All Blacks - onrugby_it : Rugby World Cup 2023: tutti i gironi della Coppa del Mondo in Francia - DaRonz82 : RT @abuongi: #Rugby Sorteggio per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo 2023 poco amico dell’Italia: gli azzurri sfideranno gli… - abuongi : #Rugby Sorteggio per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo 2023 poco amico dell’Italia: gli azzurri sfid… - onrugby_it : Rugby World Cup 2023: il girone dell’Italia alla Coppa del Mondo in Francia -