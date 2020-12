Roma, una Capitale piena di armi: più di 250 mila fra pistole e fucili (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per rubare una microcar due ventenni hanno puntato la pistola alla tempia di un anziano signore di 74 anni. È successo a Roma, di domenica sera alle 20.30 in mezzo ad una strada trafficata. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato la paura dell’uomo e la sfrontatezza dei due ragazzi che gli si sono avvicinati in motorino e hanno tirato fuori l’arma. Il pensionato è stato costretto a scendere dall’autovettura e i ladri sono fuggiti a bordo. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e l’ambulanza per soccorrere il 74enne. Ma quante pistole ci sono nella Capitale? armi a Roma, i dati Una ogni undici Romani per l’esattezza. Gli ultimi dati aggiornati della Questura sono del 2019 e solo le armi denunciate sono ben 424.867, soprattutto pistole e ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per rubare una microcar due ventenni hanno puntato la pistola alla tempia di un anziano signore di 74 anni. È successo a, di domenica sera alle 20.30 in mezzo ad una strada trafficata. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato la paura dell’uomo e la sfrontatezza dei due ragazzi che gli si sono avvicinati in motorino e hanno tirato fuori l’arma. Il pensionato è stato costretto a scendere dall’autovettura e i ladri sono fuggiti a bordo. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e l’ambulanza per soccorrere il 74enne. Ma quanteci sono nella, i dati Una ogni undicini per l’esattezza. Gli ultimi dati aggiornati della Questura sono del 2019 e solo ledenunciate sono ben 424.867, soprattuttoe ...

