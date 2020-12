Roma-Torino: probabili formazioni e tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà Roma-Torino, gara valida per la 12° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma al Dall’Ara ha fatto una partita spettacolare, rifilando una manita al Bologna. Cinque gol in un solo tempo per i giallorossi: è la terza volta nella storia della Roma che succede. A segno Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Il club capitolino occupa la sesta posizione in classifica a quota 21 punti, a due punti dalla zona Champions. Fonseca spera di sfruttare questo turno per recuperare punti sulle squadre avversarie. Il Torino invece ha perso in casa contro l’Udinese per 3 a 2, nonostante una bella rimonta. I granata stanno attraversando un periodo di forte crisi e si trovano al 18° posto con 6 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 12° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laal Dall’Ara ha fatto una partita spettacolare, rifilando una manita al Bologna. Cinque gol in un solo tempo per i giallorossi: è la terza volta nella storia dellache succede. A segno Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Il club capitolino occupa la sesta posizione in classifica a quota 21 punti, a due punti dalla zona Champions. Fonseca spera di sfruttare questo turno per recuperare punti sulle squadre avversarie. Ilinvece ha perso in casa contro l’Udinese per 3 a 2, nonostante una bella rimonta. I granata stanno attraversando un periodo di forte crisi e si trovano al 18° posto con 6 ...

