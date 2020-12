Roma, ruba al supermercato…16 scatolette di tonno: arrestato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha fatto irruzione in un supermercato e ha portato via…16 confezioni di tonno. E’ successo ieri, intorno alle 14, quando una pattuglia del Commissariato Porta Maggiore è intervenuta in via Galeazzo Alessi e ha bloccato il ladro. Si tratta di un uomo congolese, classe 1972. Per il 48enne sono scattate le manette: è stato arrestato per furto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha fatto irruzione in un supermercato e ha portato via…16 confezioni di. E’ successo ieri, intorno alle 14, quando una pattuglia del Commissariato Porta Maggiore è intervenuta in via Galeazzo Alessi e ha bloccato il ladro. Si tratta di un uomo congolese, classe 1972. Per il 48enne sono scattate le manette: è statoper furto. su Il Corriere della Città.

