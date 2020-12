Roma, indignazione per la folla nelle vie dello shopping. E per i pendolari che viaggiano da mesi ammassati? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da questa mattina non si fa altro che parlare di assembramenti e della folla di persone che, in tutta Italia – da Roma a Milano – nel weekend si è riversata nelle strade dello shopping. Proprio sulla base di queste immagini che sono state divulgate ovunque e diventate presto virali sul web, il Governo starebbe decidendo – in vista delle festività natalizie – di inasprire le misure in vigore. Altro che allentamenti dunque, si starebbe pensando addirittura di chiudere bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi. Così da aggiungere un unico definitivo colore alla nazione che potrebbe diventare interamente zona rossa o arancione. Leggi anche: Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi E se molti alla vista degli assembramenti del fine settimana appena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da questa mattina non si fa altro che parlare di assembramenti e delladi persone che, in tutta Italia – daa Milano – nel weekend si è riversatastrade. Proprio sulla base di queste immagini che sono state divulgate ovunque e diventate presto virali sul web, il Governo starebbe decidendo – in vista delle festività natalizie – di inasprire le misure in vigore. Altro che allentamenti dunque, si starebbe pensando addirittura di chiudere bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi. Così da aggiungere un unico definitivo colore alla nazione che potrebbe diventare interamente zona rossa o arancione. Leggi anche: Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi E se molti alla vista degli assembramenti del fine settimana appena ...

