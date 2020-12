Roma, giustizia per l’omicidio di Desiree: chiesto l’ergastolo per gli assassini della 16enne (Di lunedì 14 dicembre 2020) La richiesta di ergastolo per i 4 nordafricani imputati per la morte di Desirée Mariottini, sembrerebbe essere stata accolta. La procura di Roma ha richiesto quattro ergastoli nei confronti di Youssef Salia, Alinno Chima, Mamadou Gara e Brian Minteh. Desiree, fu ritrovata morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo a Roma, il 19 ottobre 2018. La ragazzina, originaria di Cisterna, all’epoca dei fatti aveva appena 16 anni. I pm Maria Monteleone e Stefano Pizza, dopo avere ricostruito la dinamica della morte, hanno chiesto la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per un anno per i quattro responsabili dell’omicidio. Le accuse a loro carico sono quelle di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti ad una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) La richiesta di ergastolo per i 4 nordafricani imputati per la morte di Desirée Mariottini, sembrerebbe essere stata accolta. La procura diha riquattro ergastoli nei confronti di Youssef Salia, Alinno Chima, Mamadou Gara e Brian Minteh., fu ritrovata morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo a, il 19 ottobre 2018. La ragazzina, originaria di Cisterna, all’epoca dei fatti aveva appena 16 anni. I pm Maria Monteleone e Stefano Pizza, dopo avere ricostruito la dinamicamorte, hannola condanna alcon isolamento diurno per un anno per i quattro responsabili del. Le accuse a loro carico sono quelle di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti ad una ...

