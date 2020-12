Roma, Covid-19: la Polizia Locale piange gli agenti Roberto e Alfredo, avevano entrambi 64 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale piange gli agenti Roberto e Alfredo, strappati via dal Covid-19 entrambi a 64 anni. «I due colleghi – si legge in una nota – che per anni hanno svolto con dedizione il proprio lavoro nei Gruppi Pronto Intervento Traffico e VII Tuscolano, hanno lasciato un grande vuoto nel Corpo, ma la loro professionalità continuerà nel lavoro quotidiano di tutti noi. Ci stringiamo con affetto ai loro familiari, senza dimenticare tutte le vittime provocate da questo male». Leggi anche: Roma, muore a causa del Covid-19 Luogotenente dei Carabinieri: lascia moglie e figlia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Corpo didiCapitalegli, strappati via dal-19a 64. «I due colleghi – si legge in una nota – che perhanno svolto con dedizione il proprio lavoro nei Gruppi Pronto Intervento Traffico e VII Tuscolano, hanno lasciato un grande vuoto nel Corpo, ma la loro professionalità continuerà nel lavoro quotidiano di tutti noi. Ci stringiamo con affetto ai loro familiari, senza dimenticare tutte le vittime provocate da questo male». Leggi anche:, muore a causa del-19 Luogotenente dei Carabinieri: lascia moglie e figlia su Il Corriere della Città.

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore del #14dicembre con l'indagine sulla qualità della vita #qdv2020. Vince #Bologna, da… - anto_galli4 : RT @RadioSavana: Roma, imponente blitz dei Carabinieri che fermano ed identificano dieci pericolosissimi ragazzi colpevoli di giocare a cal… - VVideri : RT @RadioSavana: Roma, imponente blitz dei Carabinieri che fermano ed identificano dieci pericolosissimi ragazzi colpevoli di giocare a cal… -