Rockin’ Around the Christmas Tree | il natale rock di Brenda Lee

Per il 14° giorno del nostro calendario dell'avvento musicale, facciamo un salto nel rock degli anni 50! Il brano che vi proponiamo oggi è Rockin' Around the Christmas Tree, una canzone di natale scritta da Johnny Marks e registrata da Brenda Lee nel 1958. Da allora, il brano è stato registrato da numerosi altri artisti. La canzone è anche uno dei brani della soundtrack di Mamma ho perso l'aereo 2. Nel 50° anniversario della canzone nel 2008, la versione originale di Lee aveva venduto oltre 25 milioni di copie, con il quarto numero di download digitali più venduti di qualsiasi singolo di natale.

