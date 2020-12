Rocco Papaleo, quella malattia che nessuno conosceva (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rocco Papaleo confessa a tutti di soffrire, sin dalla tenera età, di un’importante malattia agli occhi. Di cosa stiamo parlando? L’attore e sceneggiatore italiano, si è lasciato andare ad una confessione sulla sua condizione fisica. Oggi lo vedremo in televisione, in prima serata su Cine34 con il film “I laureati“. La pellicola diretta ed interpretata Leggi su youmovies (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.confessa a tutti di soffrire, sin dalla tenera età, di un’importanteagli occhi. Di cosa stiamo parlando? L’attore e sceneggiatore italiano, si è lasciato andare ad una confessione sulla sua condizione fisica. Oggi lo vedremo in televisione, in prima serata su Cine34 con il film “I laureati“. La pellicola diretta ed interpretata

chetempochefa : Domenica a #CTCF alle 20.00 da @fabfazio su @RaiTre ci saranno: ??Paola e Claudio Regeni ??Domenico Arcuri ??… - damy85twit : RT @fabfazio: @Rocco_Papaleo @pfavino @chetempochefa Grazie per la disponibilità di #athos & #dartagnan !!! #tuttiper1pertutti ?????? @Rocco_P… - chetempochefa : RT @fabfazio: @Rocco_Papaleo @pfavino @chetempochefa Grazie per la disponibilità di #athos & #dartagnan !!! #tuttiper1pertutti ?????? @Rocco_P… - GerardoLuigiRI1 : @chetempochefa @fabfazio @RobertoBurioni @VincenzoDeLuca @SPatuanelli @lucianinalitti @pfavino @Rocco_Papaleo Ottimo programma! - Rocco_Papaleo : RT @fabfazio: @Rocco_Papaleo @pfavino @chetempochefa Grazie per la disponibilità di #athos & #dartagnan !!! #tuttiper1pertutti ?????? @Rocco_P… -