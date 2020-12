Ritrovate due canzoni inedite di Mia Martini (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Mimì prima di Mia Martini, sedicenne affamata di fortuna e desiderosa di trasformare la musica nel suo lavoro. È a questa ragazza giovanissima non ancora toccata dal successo che appartengono due inediti, Per sempre resterò con te e Soli ad amarci, che usciranno tra dicembre 2020 e gennaio 2021, un piccolo regalo ai fan che potranno ascoltare ancora una volta la voce di Mimì in tutta la sua potenza e in tutta la sua espressività, così come era successo con Fatemi sentire bella, distribuito da Sugar Music lo scorso febbraio. A ritrovare i provini finora inediti è stato Christian Calabrese, figlio di Giorgio, che è riuscito a mettere in salvo diverse lacche con provini registrati dagli artisti e dai musicisti che gravitavano intorno al padre solo in tempi recenti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Mimì prima di Mia Martini, sedicenne affamata di fortuna e desiderosa di trasformare la musica nel suo lavoro. È a questa ragazza giovanissima non ancora toccata dal successo che appartengono due inediti, Per sempre resterò con te e Soli ad amarci, che usciranno tra dicembre 2020 e gennaio 2021, un piccolo regalo ai fan che potranno ascoltare ancora una volta la voce di Mimì in tutta la sua potenza e in tutta la sua espressività, così come era successo con Fatemi sentire bella, distribuito da Sugar Music lo scorso febbraio. A ritrovare i provini finora inediti è stato Christian Calabrese, figlio di Giorgio, che è riuscito a mettere in salvo diverse lacche con provini registrati dagli artisti e dai musicisti che gravitavano intorno al padre solo in tempi recenti.

