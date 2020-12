Rigori Juventus, l’ex arbitro fa chiarezza sul contatto Rovella-Cuadrado (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Juventus, ieri, ha battuto il Genoa anche grazie ai due Rigori concessi nella seconda frazione di gara da Cristiano Ronaldo. l’ex arbitro Massimo Chiesa ha chiarito entrambi gli episodi. Il primo è stato sicuramente quello che ha causato più discussioni per un contatto tra il giovane Rovella e Juan Cuadrado. Juventus: la moviola sui Rigori assegnati “Sono netti entrambi i Rigori assegnati alla Juventus – ha dichiarato Chiesa tramite i microfoni di Calciomercato.com-. Prima per l’ingenuo Rovella che entra in scivolata su Cuadrado al 76’, poi per Perin che stende Morata (l’aveva chiaramente anticipato). Leggi anche:Juventus Atalanta, ufficiale: scelto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020) La, ieri, ha battuto il Genoa anche grazie ai dueconcessi nella seconda frazione di gara da Cristiano Ronaldo.Massimo Chiesa ha chiarito entrambi gli episodi. Il primo è stato sicuramente quello che ha causato più discussioni per untra il giovanee Juan: la moviola suiassegnati “Sono netti entrambi iassegnati alla– ha dichiarato Chiesa tramite i microfoni di Calciomercato.com-. Prima per l’ingenuoche entra in scivolata sual 76’, poi per Perin che stende Morata (l’aveva chiaramente anticipato). Leggi anche:Atalanta, ufficiale: scelto ...

andrethegenius : @amiccidinessuno @francescoceccot ultime 10 stagioni, 2010/2020, 380 partite, tranne alcune squadre: Lazio: 91 rigo… - MIFAMODA : Ancora non vi entra in testa, i rigori per la Juventus non ci sono mai ???????????????????? #sudditanza #minchiologica #da… - quertwit : @albe_ 1) ha vinto il girone e non è fortuna 2) che un milanista parli di rigori altrui è OSCENO. Quelli della Juve… - s3r4le : @RaiolaFeli @moggifake @capuanogio Questi i rigori degli ultimi 10 anni (praticamente da quando la Juventus vince g… - Vink901 : RT @Vink901: 98 tra gol e assist in 100 partite con la maglia della Juventus. 79 goal. 19 assist. 'eh, ma è vecchio e batte solo i rigori… -