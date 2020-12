Ribery: “Finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Frank Ribery, centrocampista della Fiorentina, ha risposto su Instagram a un post d’incitamento di Sebastien Frey che comprende anche un’immagine dell’ex portiere viola assieme al francese. Questo il pensiero di Ribery, che ha fatto seguito a un commento espresso anche da Luca Toni, ex compagno al Bayern Monaco: “Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica. Mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato e finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città“. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Frank, centrocampista della, ha risposto su Instagram a un post d’incitamento di Sebastien Frey che comprende anche un’immagine dell’ex portiere viola assieme al francese. Questo il pensiero di, che ha fatto seguito a un commento espresso anche da Luca Toni, ex compagno al Bayern Monaco: “Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica. Mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato e finchéme stesso per questa squadra e questa città“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

