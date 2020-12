Renato Zero incontra il Papa mentre ai funerali di Paolo Rossi si cita Orfani Di Cielo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Renato Zero incontra il Papa in occasione del Concerto di Natale in Vaticano. L’artista romano sarà, infatti, tra gli ospiti dell’evento che sarà trasmesso su Canale5 e che vedrà il suo ritorno dopo molti anni di assenza da quel palco. Visibilmente emozionato al cospetto del Santo Padre, Renato Zero gli ha reso omaggio donandogli la sua ultima opera: Zerosettanta. Nei giorni scorsi, l’artista ha anche girato il pRossimo video dedicato a uno dei brani dell’album, che ha girato in Piazza San Pietro al cospetto di molti curiosi. Continua così il viaggio tutto particolare di Zerosettanta, i cui brani sono stati citati anche durante i funerali di Paolo Rossi, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)ilin occasione del Concerto di Natale in Vaticano. L’artista romano sarà, infatti, tra gli ospiti dell’evento che sarà trasmesso su Canale5 e che vedrà il suo ritorno dopo molti anni di assenza da quel palco. Visibilmente emozionato al cospetto del Santo Padre,gli ha reso omaggio donandogli la sua ultima opera:settanta. Nei giorni scorsi, l’artista ha anche girato il pmo video dedicato a uno dei brani dell’album, che ha girato in Piazza San Pietro al cospetto di molti curiosi. Continua così il viaggio tutto particolare disettanta, i cui brani sono statiti anche durante idi, ...

happilyx18 : @incazzatae irama??????? renato zero (incontrato per caso mentre facevo un giro) avril lavigne (in aeroporto) e ce ne sono altri ahahha - panapp : Io in ordine di anno di nascita dell’artista (Giuseppe Verdi viene prima di Renato Zero anche se il suo disco è più… - taestadimerdaa : @erofecesari amo andiamo da renato zero insieme - GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre il Concerto di Natale 2020, un appuntamento ricco di ospiti e giunto alla 28es… - sonikmusicnet : Ora in onda: Renato Zero - Mi Trovi Dentro Te -