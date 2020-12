Reggio Calabria, inchiesta della Procura su elezioni amministrative: 2 arresti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos nell'ambito di un'inchiesta che riguarda lo svolgimento delle recenti elezioni amministrative di Reggio Calabria il 20 e 21 settembre scorso. Le accuse contestate nell'inchiesta sono quelle di falso in atto pubblico e reati elettorali. Gli agenti della Questura hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due indagati.Reato elettoraleGli inquirenti hanno smascherato un complesso meccanismo volto ad eludere la regolare manifestazione del voto. Contestate plurime fattispecie di falsità in atto pubblico e reati elettorali. Sono in corso diverse perquisizioni. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos nell'ambito di un'che riguarda lo svolgimento delle recentidiil 20 e 21 settembre scorso. Le accuse contestate nell'sono quelle di falso in atto pubblico e reati elettorali. Gli agentiQuestura hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due indagati.Reato elettoraleGli inquirenti hanno smascherato un complesso meccanismo volto ad eludere la regolare manifestazione del voto. Contestate plurime fattispecie di falsità in atto pubblico e reati elettorali. Sono in corso diverse perquisizioni.

