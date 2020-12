Reggio Calabria, elezioni amministrative: due arresti per irregolarità (Di lunedì 14 dicembre 2020) Reggio Calabria, nel corso di un’inchiesta sulle elezioni amministrative due persone sono state arrestate con l’accusa di brogli elettorali. La Digos, nel corso di un’inchiesta riguardante la regolarità delle elezioni amministrative che si sono tenute in Calabria tra il 20 e il 21 Settembre, ha arrestato due persone. Le elezioni hanno poi prodotto un ballottaggio, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020), nel corso di un’inchiesta sulledue persone sono state arrestate con l’accusa di brogli elettorali. La Digos, nel corso di un’inchiesta riguardante la regolarità delleche si sono tenute intra il 20 e il 21 Settembre, ha arrestato due persone. Lehanno poi prodotto un ballottaggio, L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Amministrative Reggio Calabria, due arresti per falso e reati elettorali - repubblica : Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abus… - repubblica : Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate [di Alessi… - faulagghia : RT @nonfraledonne: Pensano ai padiglioni a forma di fiore per i vaccini e non hanno capito che mi farei vaccinare anche in mezzo alla Saler… - annamarone : RT @nonfraledonne: Pensano ai padiglioni a forma di fiore per i vaccini e non hanno capito che mi farei vaccinare anche in mezzo alla Saler… -