Reggio Calabria | due arresti per le ultime elezioni Comunali | l’indagine sui voti fantasma

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dueper brogli elettorali a. Questa mattina, 14 dicembre, due persone sono state arrestate dalla Digos e messe in custodia cautelare sotto ordinanza della Questura a seguito dell’inchiesta sullo svolgimento delle recentiamministrative della città, tenutesi tra il 20 e 21 settembre scorso. Le indagini sono partite lo scorso novembre, quando sono emersi casi di persone che non sarebbero andate a votare ma delle quali risultava il voto. Le ipotesi di reato formulate nelle indagini – coordinate dal procuratore diGiovanni Bombardieri e dall’aggiunto Gerardo Dominijanni – sono quelle di falso in atto pubblico e di reati elettorali. Gli agenti della Questura hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare nei ...