Reggio Calabria, arrestato un consigliere del Pd per brogli elettorali: l'indagine sui voti fantasma

È Antonino Castorina, consigliere comunale del Partito democratico eletto nelle scorse amministrative, uno dei due arrestati all'alba di questa mattina, 14 dicembre, a Reggio Calabria per brogli elettorali. L'altra persona è un presidente di seggio, Carmelo Giustra. Entrambi sono stati messi agli arresti domiciliari. In una nota della Questura si parla di «un complesso meccanismo volto a eludere la regolare manifestazione del voto». Al momento, le indagini non mettono in discussione il risultato elettorale e la vittoria del sindaco Giuseppe Falcomatà, ma riguardano solo la posizione di Castorina, che è pure componente della direzione nazionale del Partito democratico. Con 1510 voti raccolti alle elezioni del 20 e 21 settembre, Castorina è stato il consigliere

