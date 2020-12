Reggio Calabria: arrestato consigliere del Pd per brogli elettorali (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'ordine di arresto nei confronti di Antonino Castorina è partito dalla procura di Reggio Calabria, che sta indagando sulle elezioni comunali che si sono svolte a settembre nel capoluogo calabrese. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'ordine di arresto nei confronti di Antonino Castorina è partito dalla procura di, che sta indagando sulle elezioni comunali che si sono svolte a settembre nel capoluogo calabrese. ...

repubblica : Amministrative Reggio Calabria, due arresti per falso e reati elettorali - LegaSalvini : AMMINISTRATIVE A REGGIO, ARRESTATI CONSIGLIERE DEL PD E UN PRESIDENTE DI SEGGIO - Agenzia_Ansa : Inchiesta su amministrative #ReggioCalabria, due arresti. Falso e reati #elettorali. Indagini avviate a novembre su… - xxdowntoearth : RT @nonfraledonne: Pensano ai padiglioni a forma di fiore per i vaccini e non hanno capito che mi farei vaccinare anche in mezzo alla Saler… - SVoxitalia : Comunali Reggio Calabria, arrestato consigliere del Pd - Ultima Ora - ANSA -