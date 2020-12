Recovery | Siteb | occasione unica per un piano manutenzione green rete stradale italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Labitalia) - "La pandemia da Covid-19 ha rallentato la ripresa dei lavori stradali (iniziata 2 anni fa) nel nostro Paese, ma si stima che il 2020 chiuderà con un sostanziale pareggio rispetto al 2019, con 30 milioni di tonnellate di asfalto prodotto; quantità importante ma non sufficiente a rimettere in completa sicurezza la nostra, su cui pesa oltre un decennio di mancati investimenti. Grazie ai fondi in arrivo con ilNext Generation Eu, l'Italia ha davanti a sé un'per avviare unstraordinario didel proprio patrimonio". L'appello al governo arriva dalla nuova analisi trimestrale effettuata dall'associazione- Strade italiane e bitumi, resa nota ...