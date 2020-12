Recovery: sindaco Brescia, 'rischio è perdere risorse in tunnel burocrazia' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Ai Comuni italiani "è chiarissimo ciò che serve: dalla difesa dell'assetto idrogeologico, alla rigenerazione urbana, alla mobilità pubblica, alle infrastrutture. Ma il rischio del Paese è che queste grandi risorse passino attraverso il tunnel terribile della burocrazia e non vengano realizzate. I Comuni hanno dimostrato in questi anni che sanno spendere i soldi". Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, partecipando all'assemblea generale di Confindustria Brescia, parlando dell'attuazione dei progetti del Recovery Fund. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Ai Comuni italiani "è chiarissimo ciò che serve: dalla difesa dell'assetto idrogeologico, alla rigenerazione urbana, alla mobilità pubblica, alle infrastrutture. Ma ildel Paese è che queste grandipassino attraverso ilterribile dellae non vengano realizzate. I Comuni hanno dimostrato in questi anni che sanno spendere i soldi". Lo ha detto ildi, Emilio Del Bono, partecipando all'assemblea generale di Confindustria, parlando dell'attuazione dei progetti delFund.

