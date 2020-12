Recovery | Pasini | ' distribuire fondi per modernizzare Paese e Pa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "I 209 miliardi di euro delFund andranno distribuiti in maniera ottimale peril, non solo per le imprese ma soprattutto per la Pubblica amministrazione". Lo ha detto Giuseppe, presidente di Confindustria Brescia, nel suo intervento all'assemblea generale dell'associazione. In questo momento, ha continuato, "c'è incertezza sul mercato", ma "le nostre imprese sono ben patrimonializzate e capitalizzate e i nostri imprenditori continuano a investire e questo ci fa ben sperare per il 2021".