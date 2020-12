Recovery: Crimi, ‘tutti ministeri debbono poter approfondire piano' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo anche parlato del Recovery Fund, abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i ministeri, tutti i ministri siano messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti che sono stati presentati e cercare di capire quale è la migliore configurazione di questo piano per il rilancio del paese". Lo ha detto Vito Crimi dopo l'incontro tra la delegazione M5S e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo anche parlato delFund, abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i, tutti i ministri siano messi nelle condizioni dii progetti che sono stati presentati e cercare di capire quale è la migliore configurazione di questoper il rilancio del paese". Lo ha detto Vitodopo l'incontro tra la delegazione M5S e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.

TV7Benevento : Recovery: Crimi, ‘tutti ministeri debbono poter approfondire piano'... - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Crimi: 'Superbonus e cannabis light Irrinunciabili. Oppure no al Recovery' - Affaritaliani : Crimi: 'Superbonus e cannabis light Irrinunciabili. Oppure no al Recovery' - violacacciapuot : @GiorgioSciara01 @BelusciGim @PoliticaPerJedi Mi scusi lei, I grillini che due giorni fa avevano anche pubblicato u… - FabioAstigiano : @GarauSilvana @AndreawBenn Quindi votano per riformare il mes per poi non usarlo perché è dannoso per il paese ed i… -