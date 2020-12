Rapina l’ufficio postale alla vecchia maniera | impiegata come ostaggio

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Unainsomma, commessa presa ine fuga con il malloppo per iltore.alle poste (Facebook)Una, di quelle che si vedono nei film, per le modalità, per la capacità del malintenzionato di mescolarsi tra i clienti senza dare nell’occhio. In fila, in attesa per compiere la propria operazione all’interno del, e invece, pronto arlo. E’ successo tutto all’improvviso, in pochi minuti, l’arrivo davanti allo sportello, la minaccia di fare del male all’presa ine minacciata con un pugnale, poi la fuga. Non si spiegano gli impiegati del...