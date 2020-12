Questo il giorno del lancio Xiaomi Mi 11? Possibile data di presentazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) I Samsung Galaxy S21 arriveranno prima quest’anno, ma saranno battuti sul tempo dagli Xiaomi Mi 11, previsti entro la fine del 2020. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, il giorno della presentazione dovrebbe coincidere con il 29 dicembre, con vendite pronte a partire proprio da quella stessa data. Non sappiamo ancora se l’evento di lancio previsto per il 29 dicembre sarà relativo al solo mercato cinese, o se si tratterà di un lancio globale. Non sono stati forniti altri dettagli sugli Xiaomi Mi 11, nonostante le informazioni sulla scheda tecnica non manchino (sembrando anche decisamente accurate, come potrete vedere nel testo a seguire). La linea dovrebbe essere spinta dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm e presentare uno schermo AMOLED forato in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) I Samsung Galaxy S21 arriveranno prima quest’anno, ma saranno battuti sul tempo dagliMi 11, previsti entro la fine del 2020. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, ildelladovrebbe coincidere con il 29 dicembre, con vendite pronte a partire proprio da quella stessa. Non sappiamo ancora se l’evento diprevisto per il 29 dicembre sarà relativo al solo mercato cinese, o se si tratterà di unglobale. Non sono stati forniti altri dettagli sugliMi 11, nonostante le informazioni sulla scheda tecnica non manchino (sembrando anche decisamente accurate, come potrete vedere nel testo a seguire). La linea dovrebbe essere spinta dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm e presentare uno schermo AMOLED forato in ...

