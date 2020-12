Questa foto non dimostra che il sindaco di Londra sta fingendo di sottoporsi ad un vaccino (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 12 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo che indossa mascherina e guanti mentre tiene una siringa in mano con ancora un cappuccio sull’ago e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, nell’atto di tirarsi su la manica fin quasi alla spalla per farsi fare una puntura. La foto è accompagnata da questo commento: «Ecco il sindaco di Londra che si vaccina senza togliere il cappuccio dell’ago». L’immagine è stata commentata da chi ha condiviso il post su Facebook, si legge: «Non finiscono mai di prendere per il culo …che schifo». Il riferimento è al fatto che Questa foto dimostrerebbe che il sindaco di Londra starebbe fingendo di farsi iniettare un vaccino perché si vede la ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 12 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un uomo che indossa mascherina e guanti mentre tiene una siringa in mano con ancora un cappuccio sull’ago e ildi, Sadiq Khan, nell’atto di tirarsi su la manica fin quasi alla spalla per farsi fare una puntura. Laè accompagnata da questo commento: «Ecco ildiche si vaccina senza togliere il cappuccio dell’ago». L’immagine è stata commentata da chi ha condiviso il post su Facebook, si legge: «Non finiscono mai di prendere per il culo …che schifo». Il riferimento è al fatto chedimostrerebbe che ildistarebbedi farsi iniettare unperché si vede la ...

